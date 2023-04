Privacy: Fd'I, su ChatGpt iniziativa Garante-Parlamento ha anticipato intervento europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Su ChatGpt l'iniziativa del Garante della privacy e del Parlamento anticipa l'intervento europeo sulla limitazione provvisoria del trattamento". Così commentano in una nota congiunta il presidente e il capogruppo di Fratelli d'Italia in VII Commissione Federico Mollicone e Alessandro Amorese la decisione del Comitato europeo per la protezione dei dati (Edpb) di lanciare una task force su ChatGpt "L'obiettivo sarà quello di promuovere la cooperazione e lo scambio di informazioni su eventuali iniziative per l'applicazione del Regolamento europeo condotte dalle Autorità di protezione dati. Fin dal primo provvedimento abbiamo difeso l'indirizzo del Garante di regolamentare il programma di OpenAi, ai fini della tutela della riservatezza dei dati dei cittadini italiani", concludono.(Com)