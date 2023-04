Russia: ministero Difesa, Mig-31 russo scorta aereo militare norvegese sul Mare di Barents

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un caccia russo Mig-31 ha scortato un aereo da pattugliamento marittimo P-8A Poseidon della Norvegia sul Mare di Barents per assicurarsi che non entrasse nello spazio aereo della Russia. Lo ha reso noto il ministero della Difesa russo. "Il 13 aprile, il Servizio di controllo ha rilevato un obiettivo aereo sul Mare di Barents che si stava avvicinando allo spazio aereo della Russia. Un caccia Mig-31 è stato incaricato di identificare l’obiettivo aereo e prevenire la violazione del confine di stato della Russia. L'equipaggio dell'aereo da combattimento russo ha identificato l'obiettivo come un P-8A Poseidon, aereo da pattugliamento marittimo dell'aeronautica norvegese", ha riferito il dicastero di Mosca. Secondo il ministero, il confine russo non è stato violato. (Rum)