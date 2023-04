Trentino: Floridia (Avs), Fugatti messo all'angolo da sua incapacità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'atteggiamento aggressivo e litigioso del presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti mette alla luce la sua incapacità a governare la situazione. Del tutto inutile accusare gli animalisti per aver bloccato l'abbattimento di Jj4 nel 2020, urge invece che si prenda le proprie responsabilità per non aver saputo gestire la delicata convivenza dell'uomo con i plantigradi. Le sue parole d'ordine sono sempre state: cattura e soppressione, le sue ordinanze sono anticostituzionali". Lo ha dichiarato la senatrice di Alleanza verdi e sinistra Aurora Floridia, membro della commissione Ambiente di palazzo Madama. "Serve una vera campagna di informazione per educare agli incontri con animali selvatici presenti sul territorio, non basta qualche timido cartello sparso qua e là. Gli orsi vanno monitorati con attenzione per conoscerne gli spostamenti attraverso il radiocollare. Mentre le associazioni animaliste come la Lav si rendono disponibili per accogliere Jj4 e MJ5, gli orsi più problematici, le ordinanze di Fugatti invece sono sempre state tutte all'insegna della vendetta e della guerra aperta agli orsi e nessuna utile a risolvere il problema. Le criticità attuali devono essere fronteggiate da persone competenti ed esperte. I cittadini vanno protetti, gli orsi vanno salvaguardati", conclude Floridia. (Rin)