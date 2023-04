Energia: Cgil, Comune di Roma metta in campo risorse per effetti caro bollette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Roma "deve mettere in campo risorse a sostegno delle famiglie per contrastare gli effetti del caro energia, a partire dai 5 milioni di euro messi a disposizione della Regione Lazio e frutto della nostra mobilitazione". Lo afferma in una nota la Cgil di Roma e del Lazio. "È necessario agire con urgenza anche alla luce della memoria depositata da Arera sul decreto bollette, in cui prevede nuovi rincari nella seconda parte del 2023 - spiega -. Per le famiglie il costo della corrente elettrica aumenterà del 10 per cento nel III trimestre del 2023 e del 25 per cento nel IV trimestre rispetto alla spesa attuale. Anche per il gas è previsto un rialzo del costo per il terzo e quarto trimestre rispettivamente del 5 per cento e del 15 per cento", conclude. (Com)