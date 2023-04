Russia-Norvegia: ambasciata russa a Oslo, risponderemo a espulsione di 15 diplomatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata russa in Norvegia ha confermato che Oslo ha dichiarato 15 diplomatici russi "persona non grata", e lo ha definito "un altro passo ostile". "Confermiamo le informazioni pubblicate nel comunicato stampa del ministero degli Esteri norvegese sull'annuncio di 15 dipendenti dell'ambasciata (russa) dichiarati 'persona non grata'. La nostra reazione è molto negativa. Questo è un altro passo estremamente ostile che sarà seguito da misure di ritorsione", ha spiegato l'ambasciata in un messaggio su Telegram. (Rum)