© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia del Mozambico ha sequestato 124 chilogrammi di droghe pesanti che erano nascoste in un camion in mezzo ad un carico di banane. Secondo la polizia, le droghe sarebbero prevalentemente metanfetamine. Alla guida del camion c'era un uomo di nazionalità sudafricana che dopo il sequestro è riuscito a sfuggire agli agenti. La polizia è tuttavia in possesso dei suoi documenti e sta cercando di rintracciarlo. (Res)