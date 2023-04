© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le banche italiane hanno un posizionamento “solido” in termini di capitale: la liquidità è “sufficiente”. Lo ha detto il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, durante una intervista con l’emittente “Cnbc” a margine delle riunioni primaverili del Fondo monetario internazionale (Fmi) e della Banca mondiale, in corso a Washington. (Was)