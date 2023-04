Speciale infrastrutture: Porti, Rixi, ministero Infrastrutture, Inail e Assoporti firmano protocollo sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), Inail e Assoporti hanno sottoscritto un protocollo, di durata triennale, per realizzare attività congiunte sulla prevenzione di malattie professionali e infortuni sul lavoro connessi a operazioni e servizi portuali. Lo ha detto il deputato e viceministro al Mit Edoardo Rixi, a margine della firma del protocollo col presidente dell'Inail, Franco Bettoni, e il presidente di Assoporti, Rodolfo Giampieri. "Un tassello importante - eivdenzia - che avrà una ricaduta sui territori con la stipula di specifici accordi attuativi tra le Direzioni regionali dell'Inps e le singole Autorità portuali, tenendo in considerazione le caratteristiche di questi ambienti di lavoro complessi. Per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal documento è stato importante anche il contributo delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di categoria. Il protocollo, inoltre, si ricollega a un tavolo di confronto su sicurezza e condizioni di lavoro nei porti che il ministro Matteo Salvini ha voluto istituire coinvolgendo tutte le istituzioni competenti, i rappresentanti del comparto delle imprese portuali e dei lavoratori". (Rin)