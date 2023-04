Speciale infrastrutture: Aeroporti, Ciocchetti (Fd'I), nuovo imbarco Roma infrastruttura all'avanguardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’infrastruttura all'avanguardia "che rappresenta un importante passo avanti nella rivisitazione di tutto il nuovo Terminal 1, con l'obiettivo di massimizzare gli spazi dedicati ai passeggeri e agevolarne l'orientamento". E’ quanto dichiara in una nota il deputato di Fd'I Luciano Ciocchetti in merito all’inaugurazione della nuova area di imbarco del Terminal 1 dell’aeroporto di Fiumicino. "Inoltre la possibilità per i passeggeri di ascoltare via podcast una guida della destinazione di arrivo con curiosità e luoghi da non perdere, inquadrando un QR code posizionato sui leadwall dei gate di imbarco, rappresenta un'innovazione che rende l'esperienza di viaggio ancora più piacevole e confortevole. Migliorare l’aeroporto di Fiumicino significa far crescere Roma e la Regione Lazio in vista del Giubileo 2025 e, speriamo, dell’ Expo 2030 - aggiunge Ciocchetti -. Bisogna continuare a investire in infrastrutture moderne e all'avanguardia per migliorare non solo la qualità della vita dei cittadini ma per agevolare anche il turismo che, non dimentichiamo, rappresenta un fondamentale volano di crescita dell’economia nazionale". (Com)