Sardegna: a Capoterra consegnati i lavori per messa in sicurezza diga di Poggio dei Pini

- A Capoterra sono stati consegnati i lavori di messa in sicurezza della diga di Poggio dei Pini, in intervento, come ha sottolineato il presidente della Regione, Christian Solinas, “di particolare importanza per la messa in sicurezza di un’area già teatro di eventi drammatici. Parliamo di lavori attesi da tempo”. Il governatore sardo ha evidenziato che “con la consegna dei lavori possono finalmente partire i cantieri. Quello del contrasto al dissesto idrogeologico rappresenta un tema centrale per l’Isola e una priorità per la Regione che nell’ultima Finanziaria ha stanziato 149 milioni di euro per la progettazione e realizzazione di interventi mirati a questo scopo”. Solinas questa mattina ha partecipato all’incontro in programma a Poggio dei Pini, nel territorio di Capoterra, in occasione della consegna dei lavori di messa in sicurezza della diga. Presente l’assessore regionale dei Lavori Pubblici, Pierluigi Saiu, il sindaco di Capoterra, i rappresentanti della Cooperativa Poggio dei Pini e i vertici e i tecnici del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, ente responsabile dell’invaso e soggetto attuatore dell’intervento finanziato dalla Regione per oltre cinque milioni di euro. (segue) (Rsc)