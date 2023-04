Sardegna: a Capoterra consegnati i lavori per messa in sicurezza diga di Poggio dei Pini - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- A Capoterra sono stati consegnati i lavori di messa in sicurezza della diga di Poggio dei Pini, in intervento, come ha sottolineato il presidente della Regione, Christian Solinas, “di particolare importanza per la messa in sicurezza di un’area già teatro di eventi drammatici. Parliamo di lavori attesi da tempo”. Questa mattina la cerimonia di consegna cui ha partecipato, fra gli altri, l’assessore regionale dei Lavori Pubblici, Pierluigi Saiu. (Rsc)