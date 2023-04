Giustizia: Nordio su Commissione colpa medica, tutelare paziente e dottore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutelare insieme il paziente e il medico, riducendo le attuali criticità. Il malato è la prima vittima della medicina difensiva, diventata una zavorra per l’operatore sanitario, che ha il diritto di lavorare con tranquillità, e per il malato, che ha il diritto di non essere sottoposto ad esami inutili e costosi, solo perché il medico pensa così di difendersi da possibili aggressioni giudiziarie". Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, porta il suo saluto all’insediamento della commissione ministeriale per lo studio e l’approfondimento delle problematiche relative alla colpa professionale medica. Presieduta dal magistrato Adelchi d’Ippolito, è composta da giuristi e specialisti in ambito medico. Obiettivo del collegio, "analizzare l’attuale quadro normativo e giurisprudenziale, in cui si iscrive la responsabilità colposa sanitaria, per discuterne limiti e criticità e proporre - come stabilito nel decreto ministeriale - un dibattito in materia di possibili prospettive di riforma". Il lavoro di questa commissione sarà "uno strumento, per successivi interventi normativi volti a ridurre le criticità", conferma il guardasigilli, che assicura l’ "estrema attenzione del ministero" verso questa professione, per "la sua rilevanza sulla salute dei cittadini e sulle finanze pubbliche". (segue) (Rin)