Giustizia: Nordio su Commissione colpa medica, tutelare paziente e dottore (2)

- "Se è impensabile una depenalizzazione - chiarisce il ministro Nordio - si può ridurre la possibilità di aggredire gli operatori sanitari con denunce e cause civili: il paziente è il primo interessato ad avere un medico che operi in serenità". Un concetto ripreso dal presidente della Commissione, Adelchi d’Ippolito, che ribadisce la necessità di "individuare un punto di equilibrio, per garantire al paziente una piena tutela e assicurare al medico tranquillità e serenità nell’esercizio della sua professione: il paziente deve accostarsi alle strutture mediche con fiducia. Un medico preoccupato farebbe o troppo o troppo poco". "Si può ridurre l’area penale, necessario lavorare anche sulla prevenzione", aggiunge il viceministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto. (segue) (Rin)