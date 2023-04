Usa: Biden, indagini su fuga documenti riservati si avvicinano ad una soluzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Giustizia e le agenzie di intelligence statunitensi stanno portando avanti le indagini sulla recente fuga di documenti riservati del Pentagono, e “si stanno avvicinando” ad una soluzione. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, parlando con i giornalisti a Dublino. “Non posso dare alcun aggiornamento, essendo le indagini ancora in corso: non sono preoccupato per la fuga di documenti, ma piuttosto per il fatto che sia potuta avvenire una cosa del genere”, ha detto, aggiungendo di non essere comunque al corrente di “conseguenze di rilievo” successive alla fuga. (Was)