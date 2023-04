Lavoro: Capone (Ugl), cordoglio morte operaio di Brienza, basta stragi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Paolo Capone, segretario generale Ugl e Costanzo Florence, segretario Ugl Basilicata, hanno espresso cordoglio alla famiglia dell'operaio 45enne che ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto in provincia di Potenza. In una nota congiunta dichiarano: "Dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe che il mezzo su cui stava lavorando sia precipitato da diversi metri di altezza a Brienza, in provincia di Potenza. È in corso una vera e propria strage sul lavoro inaccettabile in un Paese avanzato come il nostro". Solamente nel 2022, sono state 1.090 le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all'Inail. "Pertanto, come sindacato Ugl, chiediamo alle istituzioni nazionali e locali di attuare interventi volti ad intensificare i controlli sui posti di lavoro. Risulta fondamentale - proseguono - rafforzare la formazione e la cultura della sicurezza sul lavoro per prevenire simili tragedie. La manifestazione dell'Ugl 'Lavorare per vivere' ha l'obiettivo di porre l'attenzione dell'opinione pubblica e del Governo sul fenomeno in atto per ribadire ancora una volta basta stragi sul lavoro", concludono. (Rin)