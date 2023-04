Etiopia: commissione diritti umani, indagare su uccisioni civili nell'Amhara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Authority etiope per il rispetto dei diritti umani ha chiesto di aprire delle indagini sull'uccisione di civili ed operatori umanitari avvenuta nella regione dell'Amhara durante le proteste scoppiate contro lo scioglimento delle forze speciali locali. In una nota, la Commissione etiope ha sostenuto che il peggioramento delle condizioni di sicurezza nella zona puo' portare ad abusi sui cittadini e ha esortato le forze di sicurezza - da più parti ritenute responsabili delle uccisioni - a non abusare dei loro poteri. Le proteste sono iniziate la scorsa settimana dopo che il governo federale ha annunciato l'intenzione di sciogliere le forze paramilitari amhara, già attive durante il conflitto nel Tigrè al fianco del governo centrale ma che in passato hanno tentato di rovesciare il governo del premier Abiy Ahmed. Le loro modalità di intervento sono state spesso sotto accusa per la cruenza dei metodi utilizzati, ma nella regione in molti stanno protestando contro il loro scioglimento ed eventuale integrazione nell'esercito federale nella convinzione che la regione rimarrebbe di fatto più esposta agli attacchi di aree limitrofe ed ostili. Dopo giorni di proteste, ieri nell'Amhara sembrava essere tornata la calma, ma le autorità si sono dette preoccupate per la celebrazione della Pasqua etiope, in agenda domenica prossima e che potrebbe far riscoppiare nuovi scontri. (Res)