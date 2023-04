Equo compenso: Calderone, governo sostiene mondo professioni e lavoratori autonomi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’approvazione, da parte del Parlamento, della norma sull’equo compenso dei professionisti “è avvenuta perché c’è una maggioranza di governo che sostiene il mondo delle professioni e dei lavoratori autonomi”. Lo ha detto il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone, intervenendo ai lavori del Consiglio nazionale della Federazione nazionale ordini veterinari italiani (Fnovi) dal titolo “Medici veterinari per la salute globale”. “Salutiamo con gioia” questa approvazione, ha proseguito il ministro, che ha parlato di “un diritto che deve essere inteso in senso universale, perché lavoratori autonomi e subordinati sono lavoratori, e perché la Costituzione dice che i lavoratori hanno il diritto di trarre dal lavoro il sostentamento e la soddisfazione per le energie spese nella professione”. (Rin)