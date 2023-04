Trasporto aereo: Emirates lancerà il terzo volo giornaliero per la tratta Dubai-Tel Aviv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea degli Emirati Arabi Uniti, Emirates, ha annunciato che rafforzerà la sua presenza in Israele aggiungendo un terzo volo giornaliero, a partire dal primo maggio 2023. Lo riferisce l'emittente israeliana "I24news", secondo cui l'annuncio di Emirates, che riflette l'esigenza di rispondere all'aumento della domanda di viaggiatori per la tratta Dubai-Tel Aviv, porterà a quota 21 il numero totale di voli effettuati dalla compagnia ogni settimana. Inoltre, grazie all'utilizzo di un Boeing 777-300ER, il terzo volo giornaliero garantirà 360 posti aggiuntivi per i passeggeri. I viaggiatori potranno raggiungere destinazioni popolari come Thailandia, Giappone, Australia, Nuova Zelanda, Filippine, Vietnam e Sri Lanka con tempi di percorrenza più brevi. In aggiunta – prosegue "l24news" –, questo terzo volo fornirà anche ulteriori opportunità di collegamento per i turisti che viaggiano da Australia, Filippine, Vietnam, Brasile, Emirati Arabi Uniti, Giappone e Sudafrica. Questo servizio aggiuntivo aiuta anche a soddisfare la forte domanda di passeggeri per queste destinazioni, molte delle quali ospitano grandi comunità ebraiche. Solo da giugno 2022, più di 180 mila passeggeri hanno viaggiato con Emirates sulla rotta Dubai-Tel Aviv. Secondo l'ultimo rapporto annuale pubblicato dall'aeroporto israeliano Ben Gurion, Dubai si è classificata come la prima destinazione per numero di passeggeri nel 2022. (segue) (Res)