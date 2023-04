Trasporto aereo: Emirates lancerà il terzo volo giornaliero per la tratta Dubai-Tel Aviv (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel marzo 2022, Israele ed Emirati Arabi Uniti avevano raggiunto un accordo di sicurezza per consentire alle compagnie aeree israeliane di riprendere un programma completo di voli per Dubai, dopo che una disputa sulla sicurezza nell'aeroporto emiratino aveva costretto le compagnie aeree israeliane a ridurre i voli, con la minaccia di un'interruzione totale. Dal mese di giugno dello stesso anno, Emirates è diventata la terza compagnia aerea emiratina a proporre voli diretti tra gli Emirati e Israele - dopo Fly Dubai e Ethiad Airways. I voli tra i due Paesi, infatti, hanno rappresentato l'occasione per rafforzare le relazioni tra gli Stati e proseguire nel processo di normalizzazione dei rapporti avviato nel 2020. L'avvio dei collegamenti aerei fa seguito alla normalizzazione delle relazioni sancite dalla firma degli Accordi di Abramo il 15 settembre 2020. (Res)