Taiwan: ministra Esteri tedesca Baerbock dissipa voci su divergenze nell'Ue

- La ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, è intervenuta per dissipare le voci su divergenze nell'Ue in merito alla questione di Taiwan, sorte dalle dichiarazioni rese dal presidente francese, Emmanuel Macron, a margine della sua visita a Pechino. Da Tianjin, prima tappa del suo viaggio in Cina, l'esponente del governo federale ha evidenziato come il titolare dell'Eliseo ha poi dichiarato che la politica della Francia nei confronti di Pechino “rispecchia uno a uno” quella dell'Unione europea. Baerbock ha aggiunto che, nonostante tutte le differenze nell'Ue, un punto di forza è essere “non solo vicini gli uni agli altri quando si tratta delle questioni centrali dei nostri interessi e valori, ma perseguiamo anche approcci strategici comuni”. Per la ministra degli Esteri tedesca, la visita a Pechino di Macron con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è stata “un segnale molto importante”. Inoltre, l'esponente dei Verdi ha sottolineato che, se si condivide un mercato interno comune, non si possono “assumere posizioni diverse sul principale partner commerciale dell'Ue”, ossia la Cina, e “soprattutto sulla Germania”. Il governo federale, ha infine affermato Baerbock, si coordina con nessun altro Stato membro dell'Ue così strettamente “come con i nostri amici francesi”. Da Tianjn, l'esponente dei Verdi si recherà a Pechino nella giornata di domani, accompagnata dal ministro degli Esteri cinese, Qin Gang. I capi della diplomazia di Berlino e Pechino discuteranno dei rapporti tra i rispettivi Paesi, della guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina, della questione di Taiwan, della situazione dei diritti umani in Cina e della crisi del clima. (Geb)