Energia: Legambiente, nel Lazio necessario accelerare nella diffusione di impianti solari ed eolici

- "Altroché frenare, nel Lazio è necessario accelerare nella diffusione di pannelli solari e pale eoliche altrimenti non sarà centrato alcun obiettivo di decarbonizzazione né nel 2030 né mai". Lo affermano in una nota il presidente di Legambiente Lazio, Roberto Scacchi, e presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani. "Per contrastare le emissioni climalteranti e proteggere l'ambiente, il paesaggio deve cambiare e le ciminiere che lo hanno devastato, devono cedere il passo agli aereogeneratori, perché la devastazione paesaggistica che rischiamo di vedere in modo permanente sul territorio laziale e nazionale, in caso di rallentamento della transizione energetica, è quella causata dalla crisi climatica - spiegano -. Che il territorio del Lazio poi, possa già essere addirittura troppo pieno di energie rinnovabili è chiaramente un enorme errore, in una Regione dove la produzione energetica è legata quasi totalmente a fonti termoelettriche". (segue) (Com)