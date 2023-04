Energia: Legambiente, nel Lazio necessario accelerare nella diffusione di impianti solari ed eolici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gran parte della produzione energetica regionale proviene proprio dalla centrale a carbone di Civitavecchia che secondo il catasto europeo delle emissioni è il luogo più inquinante d'Italia con oltre 8 milioni di tonnellate all'anno di anidride carbonica sprigionata. Secondo i dati Terna poi, pubblicati da Legambiente nel recente forum regionale dell'Energia, nel Lazio la produzione complessiva viene per il il 77,1 per cento da fonti termoelettriche, per il 12,7 per cento da pannelli solari, per il 9,1 per cento da barriere idroelettriche e solo per l'1,1 per cento da eolico - proseguono Scacchi e Ciafani -. Porre freni a eolico o solare sarebbe una scelta sbagliata a sostegno di inquinamento da carbone, metano e oli misti combustibili, in palese contraddizione con quanto richiede l'emergenza climatica sempre più chiara e violenta, e che contrasteremmo con forza. Le pale eoliche poi - aggiungono - si realizzano nei territori battuti dai venti come nel Lazio il viterbese o la bassa provincia di Frosinone, immaginarne in zone senza vento sufficiente è come pensare di costruire dighe idroelettriche nel deserto". (segue) (Com)