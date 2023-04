Energia: Legambiente, nel Lazio necessario accelerare nella diffusione di impianti solari ed eolici (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vanno invece pensati - sottolineano - campi eolici offshore lungo le coste, così come a terra, dove c'è vento sufficiente e in armonia con i territori, strutturando una funzionale convivenza tra areogeneratori, coltivazioni e pascolo. Allo stesso modo vanno realizzati parchi agrivoltaici e coperture solari su tutta l'edilizia possibile così come a copertura di discariche e siti simili, piuttosto che altre fonti sostenibili come la produzione di biometano da rifiuti organici o l'energia geotermica. Queste - concludono -, tutte insieme in un necessario mix, sono la chiave della tutela sia del paesaggio che dell'ambiente". (Com)