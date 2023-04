Campania: Ruotolo, restituire autorevolezza forza e credibilità al Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vorrei essere chiaro su un punto: l'avversario del Pd è la destra al governo del Paese. Amministratori della Regione Campania e dirigenti del partito hanno il dovere di rispondere insieme alle lunghissime file del servizio sanitario, a far sì che 22 mila campani all'anno non lascino la Regione per trovare lavoro, studio, welfare in altre regioni o in altri Paesi. Io non credo nel partito degli amministratori e la segretaria Elly Schlein tra i suoi primi atti ha nominato commissario in Campania Antonio Misiani e a Caserta Susanna Camusso. Una scelta limpida per restituire forza, credibilità e autorevolezza al Pd in quella Regione e ritrovare i fili di un dialogo con chi, ad esempio i 168 intellettuali firmatari di quell'appello che chiedeva di rifondare e far ripartire il Pd". Così Sandro Ruotolo, responsabile informazione, cultura e memoria nella segreteria del Partito democratico, nel corso del filo diretto con gli ascoltatori di Radio Immagina, la web radio del Pd. (Ren)