Tunisia: Craxi (FI) vede ministro Esteri, affrontare insieme le sfide

18 ottobre 2021

- "Ho incontrato questa mattina a Roma il ministro degli Esteri della Tunisia, Nabil Ammar. Un colloquio intenso, nel corso del quale egli ha riconosciuto l'importanza del contributo offerto dall'Italia per sostenere il percorso democratico del suo Paese, non privo di difficoltà. Da parte mia, ho spiegato che la Tunisia resta un partner fondamentale non soltanto sul piano dei rapporti bilaterali, ma come realtà strategica per garantire la stabilità dell'area mediterranea, e ci troverà al suo fianco nell'affrontare le sfide complesse che si profilano all'orizzonte. Ho sollecitato pertanto Nabil Ammar a intensificare gli sforzi per la salvaguardia dei risultati raggiunti in questi anni, evidenziando come l'instabilità attuale non sia un'esclusiva del suo Paese, ma riguardi anche realtà democraticamente consolidate e mature". Lo rende noto Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della commissione Affari esteri e Difesa di palazzo Madama. "Il ministro Ammar - prosegue Craxi - comprende le preoccupazioni degli Stati europei sul rischio di tenuta politica e sociale della Tunisia, e sui pesanti riverberi che si produrrebbero in seno al Vecchio continente ove il Paese nordafricano fosse travolto dalla crisi. Egli ha fatto riferimento agli sforzi della gente tunisina, un popolo dalla grande dignità che si riconosce nei valori occidentali, che non possiamo abbandonare al suo destino". (Rin)