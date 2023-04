Veneto: assessore Lavoro, Its è modello virtuoso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Its è un modello virtuoso che offre opportunità ai giovani e fa crescere i territori. Lo ha dichiarato Elena Donazzan, assessore regionale veneto all'Istruzione, Formazione e Lavoro, commentando l'evento online di questa mattina dal titolo "Il futuro è tuo: come crearsi una carriera di successo con gli Its Academy Veneto", organizzato dalla Regione assieme alla la Rete delle Fondazioni Its Academy del Veneto, per presentare l'offerta formativa professionalizzante. Hanno partecipato 50 classi per un totale di circa 1.200 studenti. "La regione Veneto - ha aggiunto Donazzan - ha creduto da sempre e investito seriamente sul modello della formazione terziaria professionalizzante e, anche grazie ad un grande lavoro di squadra con le Fondazioni ITS e con le imprese illuminate che le sostengono, i frutti stanno arrivando. Le testimonianze dei giovani che hanno frequentato i percorsi Its negli anni scorsi e oggi sono affermati professionisti è stata la parte che ha suscitato maggiore interesse. Sentire dalla stessa voce di chi ha contribuito a far crescere i nostri percorsi Its ha un valore importante. Gli Its offrono opportunità di crescita dei territori, coinvolgendo i giovani in formazione, le aziende, gli enti educativi e formativi in un percorso virtuoso che sta producendo grandi risultati in tutti i campi". (Rev)