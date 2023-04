Ungheria: ministero Economia annuncia ritiro da Banca internazionale investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ungherese ha deciso di ritirare i suoi rappresentanti dalla Banca internazionale per gli investimenti (Iib). E' quanto si legge in un comunicato del ministero dell'Economia. La decisione arriva il giorno dopo che gli Stati Uniti hanno deciso di sanzionare l'Iib, un istituto fondato nel 1970 per riunire i Paesi del fu Comecon, il Consiglio di mutua assistenza economica degli Stati comunisti, e che ha sede a Budapest. Come annunciato ieri dall’ambasciatore degli Stati Uniti in Ungheria, David Pressman, le sanzioni mirano a togliere un possibile canale di accesso della Russia ai mercati finanziari globali. Nelle parole dell’ambasciatore, l’istituto “minaccia la sicurezza e la sovranità del popolo ungherese, dei suoi vicini e degli alleati della Nato”. Pressman ha aggiunto che il governo ungherese ha ignorato le richieste e gli avvertimenti di Washington in merito al pericolo rappresentato dalla banca. L’esecutivo, ha aggiunto Pressman, ha ignorato anche la raccomandazione della Banca nazionale d’Ungheria di interrompere ogni legame con l’Iib. Oltre all’istituto, le sanzioni prendono di mira tre suoi ex dirigenti, tra i quali c’è un cittadino ungherese, Imre Laszloczki. (Vap)