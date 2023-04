Piemonte: Rossi (Pd), più di mille firme in poche ore per liste d'attesa sanità, Cirio la smetta con gli annunci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Piemonte va tutto bene: continuano a ripeterlo Cirio, la giunta e l’intera maggioranza, eppure già ieri sera, in poche ore, la petizione Stop Liste d’Attesa ha superato quota 1000 firme. Loro possono continuare ad affermare che il Piemonte è un’isola felice, ma l’esperienza dei cittadini, evidentemente, è un'altra. Lo ha affermato il segretario regionale del Partito Democratico Piemonte Domenico Rossi replicando alle comunicazioni dell’esecutivo a margine della conferenza stampa di lancio della campagna Stop Liste d’Attesa promossa dal Pd Piemontese su tutto il territorio regionale. "E’ il caso che il Presidente ne prenda atto e si rimbocchi le maniche almeno in questo ultimo stralcio di legislatura. Capiamo che sul tema della sanità il Presidente e la maggioranza di destra siano in forte difficoltà perché la realtà non è edulcorata come gli annunci e fa emergere la mancanza di contenuti, progettualità e programmazione. Il re è nudo, forse anche per questo assistiamo ad una reazione scomposta: l’uso delle pagine social istituzionali di Regione Piemonte per rispondere al Pd è inaccettabile perché le istituzioni non sono di proprietà di una parte politica, così come inviare un 'superconsulente' ad una conferenza stampa della minoranza è una scelta discutibile, rientra nei suoi compiti? Lo paghiamo per quello? Per replicare alle iniziative politiche dei partiti? - ha continuato Rossi -. (segue) (Rpi)