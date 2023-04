Piemonte: Rossi (Pd), più di mille firme in poche ore per liste d'attesa sanità, Cirio la smetta con gli annunci (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piuttosto ci saremmo aspettati che almeno una volta il Presidente Cirio si schierasse in prima linea mentre, invece, procede nel suo atteggiamento da battaglia di retroguardia, al riparo dalle polemiche. Noi, al contrario, la faccia ce la mettiamo e vogliamo confrontarci con i Piemontesi su un tema centrale come quello della sanità, che non deve essere un privilegio ma un diritto per tutti. I problemi vanno risolti, gli errori ammessi e corretti. Con la nostra campagna avanziamo proposte e azioni concrete per migliorare il sistema sanitario: siamo appena partiti. Ci vedranno presto nelle piazze e davanti agli ospedali a parlare con tutti i cittadini. Lavoriamo e lavoreremo ogni giorno per le strade e nelle istituzioni per centrare questi obiettivi, perché la sanità sia davvero universale”, ha concluso Rossi. (Rpi)