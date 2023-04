Veneto: assessore Formazione, obiettivo è formare 50.000 apprendisti entro fine 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È iniziata nei giorni scorsi una grande campagna di formazione che ha visto l'avvio dei primi sei corsi rivolti a giovani assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. Questo progetto porterà ad avere entro il 2024 oltre 2.500 corsi. "A vent'anni dal suo avvio, il modello veneto di erogazione del servizio di formazione per i giovani apprendisti è stata oggetto di una profonda revisione, determinata dal nuovo contesto socio economico - ha affermato Elena Donazzan, assessore regionale del Veneto all'Istruzione, Formazione e Lavoro -. Dopo un lungo periodo di collaborazione e confronto, la Regione del Veneto e le parti sociali il 2 agosto 2022 hanno sottoscritto una nuova intesa che ha come principale novità il considerare prioritaria la formazione degli apprendisti con i maggiori deficit di competenze di base e trasversali. Di fatto, la riduzione delle risorse messe a disposizione dallo Stato ha imposto di individuare nuovi criteri per la realizzazione di un servizio di qualità, agevolmente fruibile e progettato secondo modalità innovative e stimolanti in una logica di apprendimento permanente. L'obiettivo è quello di formare circa 50.000 apprendisti entro la fine del 2024. Oggi in Veneto sono circa 60.000 i giovani assunti con contratto di apprendistato professionalizzante di cui quasi il 30 per cento risulta privo di un titolo o in possesso solo titolo di terza media. In particolare - ha concluso Donazzan - i settori di assunzione sono il commercio-turismo-servizi e l'artigianato". (Rev)