Colombia: omicidio Pecci, il 3 maggio sentenza per i fratelli Perez Hoyos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo 3 maggio la giustizia della Colombia emetterà la sentenza nei confronti dei fratelli Andres Felipe e Ramon Emilio Perez Hoyos, i fratelli che hanno riconosciuto responsabilità nell'omicidio del procuratore antimafia del Paraguay, Marcelo Pecci. La procura di Cartagena de las Indias ha confermato che sono stati loro a consegnare a Fernando Luis Correa Galeano i soldi per ideare il piano ed eseguire l'omicidio. Il procuratore è stato assassinato il 10 maggio 2022 su una spiaggia dell’isola di Baru, non lontana dalla rinomata località turistica di Cartagena de las Indias, nel nord della Colombia. I sicari hanno raggiunto il luogo dove il magistrato si trovava in viaggio di nozze, a bordo di una moto d'acqua. Pecci, 45 anni, è morto durante il trasferimento in ospedale. Poche ore prima, la moglie - uscita illesa dall'agguato - aveva annunciato sui propri canali sociali la prima gravidanza della coppia. (segue) (Mec)