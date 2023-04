Colombia: omicidio Pecci, il 3 maggio sentenza per i fratelli Perez Hoyos (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'interrogatorio di garanzia reso a gennaio, i fratelli Perez Hoyos avevano accettato le accuse - potendo così aspirare a una riduzione del 50 per cento della pena per i reati di omicidio e porto illegale d'armi - e chiesto scusa ai familiari delle vittime. "Voglio chiedere perdono, per il grande errore che ho commesso e chiedo di tutto cuore a tutti i presenti e al signore e alla signora Pecci di essere perdonato", ha detto Ramon Emilio. Una confessione seguita poco dopo dalle parole del fratello, Andres: "So che è stato un errore molto grande e non ho parole adatte ad esprimere le scuse per la famiglia Pecci, e ancora di più per la moglie, incinta. Sono pentito e voglio esprimere le scuse di tutto cuore", ha spiegato. (segue) (Mec)