Colombia: omicidio Pecci, il 3 maggio sentenza per i fratelli Perez Hoyos (3)

- Pecci era tra i magistrati che aveva condotto la più grande operazione mai diretta dalla magistratura e dalla polizia contro il traffico di droga in Paraguay. Si tratta dell’operazione “A oltranza” avviata a febbraio, con oltre 100 perquisizioni simultanee, e ordini di cattura nei confronti di 30 esponenti di una estesa rete dedita al traffico e al riciclaggio. Solo nei primi giorni dell’operazione sono stati sequestrati beni per oltre 100 milioni di dollari. Si tratta dell’operazione “A oltranza” avviata a febbraio 2022, con oltre 100 perquisizioni simultanee, e ordini di cattura nei confronti di 30 esponenti di una estesa rete dedita al traffico e al riciclaggio. Solo nei primi giorni dell’operazione sono stati sequestrati beni per oltre 100 milioni di dollari. Secondo la magistratura l’organizzazione smantellata era legata ai sequestri di due ingenti carichi di cocaina effettuati in Belgio, per un totale di oltre dodici tonnellate, e un terzo in Olanda per oltre 4 tonnellate. (segue) (Mec)