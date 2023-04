© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comune di Venezia rende noto che per venerdì 21 aprile, alle 10:30, a Ca' Farsetti, è prevista la sottoscrizione dell'Accordo Venice Blue Flag 2023, "destinato a ridurre l'impatto di emissioni in in atmosfera da parte delle navi da crociera che arrivano ed ormeggiano nei porti della Laguna di Venezia e di Chioggia". E' quanto si legge in una nota. (Rev)