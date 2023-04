Terzo polo: Calenda, lavorare su fiducia reciproca con Renzi, abbiamo gruppi parlamentari comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Aggiungo un fatto: in questi mesi, in queste settimane, io sono stato riempito di insulti di ogni genere da Renzi stesso e da Italia viva. Non ho risposto a questi insulti. I miei rilievi sono sempre stati puntuali e di natura politica, non risponderò a questi insulti". Lo assicura in lungo video su Twitter il leader di Azione, Carlo Calenda. "Ma certo c'è un problema di fiducia reciproca. E su questo bisognerà lavorare perché comunque abbiamo dei gruppi parlamentari comuni", ha spiegato. (Rin)