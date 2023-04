Tunisia: Italia in pressing su Fmi e partner internazionali per sbloccare gli aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia sta cercando di convincere Stati Uniti, Germania e Francia a sbloccare le prime rate del maxi-finanziamento da 1,9 miliardi di dollari del Fondo monetario internazionale (Fmi) ed evitare, almeno momentaneamente, il fallimento del Paese nordafricano con annesso effetto domino dagli esiti imprevedibili, tanto in Europa quanto in Nord Africa. Da parte sua, la Tunisia sta tentando di avviare un programma di riforme che includa una riduzione della spesa pubblica che però vuol essere graduale e progressiva: il radicale taglio dei sussidi, il blocco dei salari pubblici e la privatizzazione delle compagnie pubbliche come chiesto dall’Fmi, rispondono dall’amministrazione di Cartagine, non farebbe che acuire la povertà, aumentare il fenomeno dell’emigrazione illegale verso l’Europa e alimentare le proteste del potente sindacato Ugtt. E’ questo il contesto dell’incontro bilaterale avvenuto oggi alla Farnesina tra il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, e il ministro degli Affari esteri della Tunisia, Nabil Ammar. “E’ stata la riunione più complessa dall’inizio del suo mandato”, riferiscono a “Nova” fonti vicine al capo della diplomazia italiana. L’incontro, peraltro, segue una cena tenuta ieri al Circolo degli Esteri - avvenuta su impulso dell’Italia - tra Ammar, Tajani e il commissario europeo per l'Allargamento e la politica di vicinato, Oliver Varhelyi. (segue) (Res)