Tunisia: Italia in pressing su Fmi e partner internazionali per sbloccare gli aiuti (2)

- “Ho avuto rassicurazione sulle riforme in corso in Tunisia. Siamo pronti a fare la nostra parte e a rinforzare la collaborazione anche attraverso il sostegno dell'Unione europea”, ha detto Tajani in un punto stampa dopo l’incontro con il collega tunisino. “L’Italia è pronta a fare tutto ciò che è in suo potere per sostenere politicamente la Tunisia, che deve essere un Paese protagonista di pace e di stabilità nel Mediterraneo”, ha aggiunto il ministro, sottolineando l’importanza della “progressiva implementazione delle riforme” dalla parte tunisina, ma senza alcun diktat imposto dall'Occidente. Ecco perché l’Italia sta lavorando per aiutare la Tunisia “dal punto di vista politico per far sì che il Fondo monetario internazionale cominci ad erogare quanto prima i fondi previsti”, senza condizionare tutto alla conclusione del processo di riforma. “La nostra proposta all’Fmi e ai nostri interlocutori americani ed europei è stata molto chiara: cominciare a finanziare la Tunisia attraverso l’Fmi e consegnare loro, dopo una prima tranche, una seconda tranche con l’andare avanti delle riforme”, ha detto ancora Tajani. Su questo dossier sta lavorando anche il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, che proprio ieri a Washington DC ha incontrato l’omologo tunisino, Samir Saied, a margine delle riunioni primaverili dell’Fmi e della Banca mondiale. (segue) (Res)