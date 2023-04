Tunisia: Italia in pressing su Fmi e partner internazionali per sbloccare gli aiuti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centrale è anche il tema della gestione dei migranti: nel 2022, sulle coste italiane sono sbarcate 32.000 persone in arrivo dalla Tunisia, il 60 per cento in più anno su anno. Nei primi mesi del 2023 gli arrivi hanno già superato quota 15 mila, con una componente sempre più accentuata di migranti sub-sahariani che conferma l'evoluzione della Tunisia sempre più come Paese di transito. Una delle chiavi di volta per invertire questa tendenza è il rafforzamento degli ingressi regolamentati. Non a caso, Tajani ha parlato di un accordo, ancora in fase di studio, per l’arrivo nel nostro Paese di 4.000 lavoratori tunisini che saranno formati nella nazione nordafricana. “La Tunisia è il primo Paese con cui stiamo realizzando questo progetto fuori dal click day” per l'ingresso di lavoratori stranieri, previsto dal decreto flussi, ha detto il capo della diplomazia italiana. “C’è un accordo tra i due Paesi di formazione e immediato arrivo con visto per lavorare direttamente in Italia. Questo è il primo accordo che facciamo al livello internazionale nella parte del decreto flusso fuori dalla quota del click day: è un fatto già molto importante”, ha aggiunto Tajani. (segue) (Res)