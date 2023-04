Tunisia: Italia in pressing su Fmi e partner internazionali per sbloccare gli aiuti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è oggi il primo partner commerciale del Paese nordafricano, ed è presente con oltre 900 aziende che danno lavoro a circa 70 mila persone. Un fatto menzionato anche dal ministro tunisino Ammar che, pur senza rispondere alle domande dei giornalisti, ha voluto ringraziare l’Italia per gli sforzi profusi a sostegno del suo Paese. “L’economia tunisina racchiude un notevole potenziale. Ci sono più di 900 aziende italiane attive sul nostro territorio: questo numero va aumentato. Contiamo molto sui partner italiani e non solo sul piano bilaterale”, ha detto il capo della diplomazia tunisina. Su questo stesso tema, Tajani ha annunciato che si terrà in Tunisia “un business forum con la partecipazione delle imprese italiane in diversi settori economici di interesse comune” quali il tessile, le energie da fonti rinnovabili e la meccanica. Dal 2024, peraltro, la compagnia Terna costruirà Elmed, un cavo sottomarino elettrico da 240 chilometri che unirà per la prima volta i due Paesi, e i due continenti. “Questo grande collegamento elettrico tra Italia e Tunisia conferma una partnership strategica tra i nostri Paesi”, ha detto ancora Tajani. (segue) (Res)