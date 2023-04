Tunisia: Italia in pressing su Fmi e partner internazionali per sbloccare gli aiuti (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo della diplomazia italiana, inoltre, ha invitato a sottovalutare l’importanza della Tunisia, anche “perché poi ci sono altri interessi, penso alla Russia e alla Cina” e alla ricerca di spazi di influenza nel Mediterraneo. Il titolare della Farnesina ha inoltre evocato il rischio di una radicalizzazione nella sponda sud del Mediterraneo. “Non vorrei che dietro qualche fila di liberali, come è successo per le primavere arabe, ci siano schiere di fondamentalisti islamici che certamente non farebbero il bene della democrazia, della libertà e della difesa dei diritti umani. Bisogna sempre stare molto attenti alla presenza in Nord Africa dei Fratelli musulmani, di Al Qaeda e di un fondamentalismo che non va mai sottovalutato. Bisogna favorire i processi democratici, agevolare le riforme e avere governi con i quali si può comunque sempre interloquire e che, naturalmente, devono rispettare alcune regole fondamentali della convivenza civile. Non mi pare che ci siano state condanne a morte in Tunisia come è successo in Iran”, ha poi detto Tajani. (segue) (Res)