Tunisia: Italia in pressing su Fmi e partner internazionali per sbloccare gli aiuti (6)

- Da parte sua, il ministro tunisino Ammar ha detto che in Tunisia “non ci sono problemi” di natura democratica, nonostante le denunce sulle presunte violenze contro i migranti subshariani e l'arresto di opposizioni politici, giornalisti e imprenditori. “C’è un nuovo sistema di governance voluto dai cittadini, con una nuova Assemblea popolare che ha iniziato i suoi lavori”, ha aggiunto il ministro tunisino, spiegando anche di voler “rilanciare la collaborazione parlamentare” con l’Italia. Quanto all'economia, il capo della diplomazia tunisina, già ambasciatore a Bruxelles (sede rimasta vacante al pari di Roma e Berlino), ha ringraziato l’Italia “per il sostegno al processo di risanamento della nostra economia e nelle discussioni con i partner economici e finanziari”, spiegando che “tutti i messaggi scettici rispetto al nostro Paese danneggiano l’economia tunisina e nutrono il flagello delle migrazioni illegali”. Anche la Tunisia, come l’Italia, subisce pressioni migratorie ed è disposta a rafforzare la cooperazione “per lottare contro questo fenomeno" e contro i trafficanti, mentre "miete così tante vittime", nella consapevolezza che la soluzione nel medio e lungo termine sia “di tipo economico”, ha detto ancora il ministro nordafricano. “Siamo pronti a fare la nostra parte nella misura dei nostri mezzi e a fare il possibile in uno spirito positivo. Dobbiamo stabilizzare le persone sul territorio. Stiamo già esplorando insieme all’Italia progetti concreti per la formazione professionale e il reclutamento di lavoratori competenti”, ha concluso Ammar. (Res)