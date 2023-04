Brasile: Lula, Brics dovrebbero usare valute alternative al dollaro da usare per scambi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chi ha deciso che il dollaro fosse la valuta di riferimento dopo la scomparsa dell'oro come parità? Perché non è stato scelto lo yen? Perché non era il real? Perché non era il peso? Perché le nostre valute erano deboli, le nostre valute non hanno valore in altri paesi. Quindi è stata scelta una valuta senza tener conto della necessità che abbiamo di avere una valuta che aiuti a trasformare i nostri paesi e a garantirci in una situazione più tranquilla", ha concluso, evidenziando che i Paesi possono iniziare a utilizzare le proprie valute senza ricorrere al dollaro. (segue) (Brb)