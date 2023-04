Brasile: Lula, Brics dovrebbero usare valute alternative al dollaro da usare per scambi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenda ufficiale di venerdì, 14 aprile, prevede un incontro, in mattinata, con il presidente dell'Assemblea nazionale del popolo, Zhao Leji. Successivamente, il presidente deporrà dei fiori durante una cerimonia in piazza Tiananmen. Lula incontrerà i vertici sindacali per poi tornare al Grande Palazzo del Popolo, dove incontrerà il primo ministro cinese, Li Qiang. In serata Lula sarà ricevuto in una cerimonia ufficiale dal presidente Xi Jinping. Il programma prevede un incontro aperto, una cerimonia per la firma degli accordi bilaterali e poi un incontro bilaterale chiuso. Successivamente, ci sarà una cerimonia di scambio dei regali, la registrazione delle foto e, infine, una cena ufficiale. (segue) (Brb)