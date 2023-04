Sicurezza: collaborazione tra Enac e Corpo nazionale Vigili del fuoco su servizi di soccorso e lotta antincendio in ambito aeroportuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua la stretta collaborazione tra l’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) e il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ai fini della certificazione e della sorveglianza in materia di servizi di soccorso e lotta antincendio aeroportuale, in linea con i dettami della normativa internazionale, comunitaria e nazionale. A 18 mesi dalla firma dell’accordo istituzionale tra l’Enac e il Dipartimento dei Vigili del fuoco dell’ottobre 2021, nel workshop organizzato dall’Enac, oggi le due istituzioni - riferisce una nota - hanno condiviso con gli stakeholder i risultati raggiunti in questa prima fase che è stata condotta con efficacia e sinergia. Come previsto dall’accordo, tra le varie iniziative avviate, l’Enac ha supportato il Corpo dei Vigili del fuoco nel dotarsi di un Management System rispondente ai requisiti della regolamentazione comunitaria e alla connessa normativa emessa da Easa, l’agenzia europea per la sicurezza aerea, fornendo anche consulenze specifiche e attività di formazione dedicata. “Coinvolgere in una giornata di confronto tutti gli attori del sistema – ha dichiarato il direttore generale Enac Alessio Quaranta – è importante per condividere il percorso congiunto che è stato portato avanti dalla firma dell’accordo. In particolare, lo stretto coordinamento instaurato con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ci rende ancora più forti, secondo le rispettive competenze, per continuare a garantire, come sistema unico, ogni situazione che potrebbe verificarsi nell’ambito della sicurezza aerea e aeroportuale”. (segue) (Com)