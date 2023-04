Sicurezza: collaborazione tra Enac e Corpo nazionale Vigili del fuoco su servizi di soccorso e lotta antincendio in ambito aeroportuale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavori del workshop, seguiti da circa 300 partecipanti tra persone in presenza e collegate da remoto, sono stati aperti dal direttore generale dell’Enac Alessio Quaranta e dal capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco Guido Parisi. Il capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco Guido Parisi ha evidenziato come lo scambio reciproco di professionalità a servizio del Paese continui a rappresentare un valore aggiunto. Le consolidate competenze dell’Enac, in sinergia con le capacità professionali del Corpo, contribuiranno, con il rafforzamento dei servizi di soccorso e lotta antincendio aeroportuale, al sempre crescente controllo della sicurezza pubblica del sistema-Paese. Si continueranno ad organizzare incontri e corsi formativi per il personale coinvolto, condividendo le necessarie iniziative di promozione ed informazione anche all’esterno delle due istituzioni, per un migliore servizio alla collettività. (Com)