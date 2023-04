Terzo polo: Calenda, passo di lato Renzi? Cinque passi avanti riprendendo Iv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- "In questi giorni è naufragato il progetto di partito unico con Italia viva", ha spiegato in un lungo video su Twitter il leader di Azione, Carlo Calenda. "E credo che, siccome era una promessa elettorale, vada raccontato brevemente il perché e il per come. Noi abbiamo fatto questa promessa durante le elezioni, ma dopo le elezioni si è capito abbastanza chiaramente che Renzi non lo voleva fare prima delle europee. Ed è una visione a cui noi ci siamo opposti. Pensavamo e pensiamo - ha proseguito l'ex ministro - che andare avanti con una Federazione senza avere un unico corpo, organi unici, una concentrazione di risorse e attività, sia una cosa sbagliata. Tuttavia mi è stato chiaro che questo progetto non andava da nessuna parte quando Renzi ha fatto, non un passo di lato, ma cinque passi avanti riprendendo Italia viva, plenipotenziario, levando Rosato, con cui lavoravamo benissimo negli organi della Federazione dove Renzi ha sempre rifiutato di sedersi". (segue) (Rin)