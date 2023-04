Terzo polo: Calenda, passo di lato Renzi? Cinque passi avanti riprendendo Iv (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello che è accaduto da lì in poi - ha aggiunto Calenda nella sua ricostruzione della crisi - è che di fronte alle nostre pressioni per farlo il partito unico alla fine Renzi ha ceduto sul fatto di discuterne. Abbiamo mandato proposte scritte io le ho pubblicato a ciò che siano da tutti disponibili. Come vedete era un progetto per un partito contendibile, democraticamente eletto, forte, con un manifesto politico e culturale ben definito. La risposta di Renzi è stata netta: l'indisponibilità in prima battuta a sciogliere in qualsiasi caso Italia viva e a prendere un commitment per passare le risorse di Italia viva al nuovo partito, perché il partito nasce senza risorse, senza 2x1000 e deve affrontare le campagne per le europee. Ovviamente erano tutti impegni che Azione era disponibile a prendere, esattamente paralleli. Gli abbiamo spiegato che così non nasceva un partito unico, nascevano tre partiti: rimaneva Italia viva con lui, ci sarebbe stato il terzo partito e sarebbe rimasta a quel punto per definizione anche Azione, e che quindi non si sarebbe potuto fare. Di fronte a una crisi che si è acuita in cui abbiamo preso una posizione molto dura, ieri abbiamo avuto una riunione dove ci hanno ribadito sostanzialmente le stesse cose. E cioè nessun impegno finanziario perché Renzi deve fare attività politica con Italia viva. E allora come si fa? C'è Renzi che fa politica con Italia viva, il segretario del nuovo partito che fa politica per il nuovo partito, un caos gigantesco. Ed - ha concluso - è precisamente quello che non vogliamo". (Rin)