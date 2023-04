Usa: il Pentagono inizia a limitare l’accesso ai documenti d’intelligence classificati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha iniziato a limitare il numero dei funzionari del governo che ricevono quotidianamente informazioni d’intelligence classificate dopo che la scorsa settimana è emerso come centinaia di documenti coperti da segreto siano finiti in rete. Lo riferisce l’emittente “Cnn” citando fonti a conoscenza del dossier. Lo Stato maggiore congiunto ha iniziato a rivedere le liste di distribuzione dei rapporti quotidiani d’intelligence immediatamente dopo la notizia della fuga di documenti, molti dei quali prodotti dalla sua stessa divisione d’intelligence (nota come J2). Sono state esaminate tutte le liste d’indirizzi email e sono già state operate delle restrizioni, alcune delle quali temporanee. Tutti i nomi nelle liste, ha spiegato una fonte, hanno lo status necessario per ricevere i rapporti, ma non tutti ne hanno necessità. (segue) (Was)