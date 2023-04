Usa: il Pentagono inizia a limitare l’accesso ai documenti d’intelligence classificati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il quotidiano “Washington Post”, in realtà, il responsabile della grave fuga di documenti riservati del dipartimento della Difesa Usa, contenenti informazioni in merito al conflitto in Ucraina e da cui emergerebbe lo spionaggio degli Stati Uniti ai danni di Paesi alleati, sarebbe un "giovane, carismatico entusiasta delle armi" che lavorava in una base militare statunitense. Tale informazione arriverebbe da "un amico" minorenne dell'informatore: quest'ultimo, noto ai suoi confidenti online con l'acronimo di "Og", avrebbe condiviso documenti altamente riservati con circa due decine di appartenenti a un gruppo riservato su Discord, una piattaforma di messaggistica istantanea online popolare tra i videogiocatori. Secondo la fonte citata dalla "Washington Post", "Og" ha stretto le relazioni con la sua ristretta cerchia di confidenti online durante la pandemia: per mesi l'uomo avrebbe condiviso trascrizioni di documenti d'intelligence ottenuti tramite il suo lavoro in una "base militare", sostenendo di aver trascorso alcuni periodi in una installazione dove era proibito l'utilizzo di telefoni cellulari e altri apparecchi elettronici. L'uomo avrebbe anche aiutato i suoi confidenti a comprendere l'ostico linguaggio dei documenti riservati, spiegando loro il significato di acronimi come "Noforn", che indica documenti di carattere talmente riservato da non consentirne la condivisione con cittadini non statunitensi. (segue) (Was)