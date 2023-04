Cina-Usa: ministero Esteri sanziona deputato McCaul dopo visita a Taiwan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri della Cina ha annunciato sanzioni contro il presidente della commissione Esteri della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Michael McCaul, che la scorsa settimana ha riaffermato la necessità di garantire sostegno militare a Taiwan nell'ambito delle crescenti tensioni con Pechino. Lo riporta l'emittente di Stato cinese "Cctv", ricordando che il deputato statunitense si era recato sull'isola autogovernata la settimana scorsa, dove ha incontrato la presidente Tsai Ing-wen e altri rappresentanti delle istituzioni. Nell'ambito del colloquio con la presidente taiwanese, tenuto l'11 aprile, McCaul ha dichiarato di "approvare tutte le vendite di materiale militare all'estero, comprese le armi a Taiwan", e di stare compiendo sforzi per accelerare la fornitura delle "armi di cui avete bisogno per difendervi". McCaul è solo l'ultimo dei funzionari e delle entità statunitensi sanzionati dalla Cina nelle ultime settimane. Dopo l'incontro tenuto da Tsai con il presidente della Camera dei rappresentanti Usa, Kevin McCarthy, il 5 aprile a Los Angeles, Pechino ha annunciato misure restrittive contro l'ambasciatrice de facto di Taiwan a Washington Hsiao Bi-khim, e contro le istituzioni che hanno organizzato il colloquio Tsai-McCarthy: il think tank Hudson Institute e la biblioteca presidenziale Ronald Reagan a Simi Valley, in California. (Cip)